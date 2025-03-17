Главные новости за 17 марта. Кавказ

В Кисловодске увеличили производство минеральной воды до 150 млн бутылок в год.

В хищение газа на 13 млн рублей на Ставрополье участвовала ОПГ.

Через 5 лет курорт «Мамисон» сможет принимать до 500 тысяч человек в год.

Индекс промышленного производства в Ставропольском крае достиг 104,4%.

Бывшего вице-мэра Ставрополя Андрея Уткина вернули в колонию строго режима.

Поврежденный поезд после ДТП на Ставрополье сняли с маршрута.

Младенец и 9-летний школьник пострадали в ДТП в Грачевском округе.