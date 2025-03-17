В Кисловодске увеличили производство минеральной воды до 150 млн бутылок в год

В 2024 году в Кисловодске произвели более 150 млн бутылок минеральной воды, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. Продукцию поставляли в 19 стран, при этом основными импортерами стали Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан, рассказали в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Минеральная вода, производимая в нашем городе, продолжает оставаться одной из самых востребованных минеральных вод в России. Самым ярким доказательством этого является постоянный рост спроса и увеличение объема производимого нарзана. Самой продаваемой бутылкой минеральной воды в 2024 году в России стала литровая бутылка нарзана»,— сообщили в мэрии Кисловодска.

АО «Нарзан» является единственным предприятием, имеющим право использовать наименование места происхождения минеральной воды «Нарзан». Промышленный розлив продукции осуществляется на территории завода компании в Кисловодске.

Николай Аксенов