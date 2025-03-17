Индекс промышленного производства в Ставропольском крае достиг 104,4%

Индекс промышленного производства в Ставропольском крае за последние пять лет показывает стабильный рост, что укрепляет экономический потенциал региона. В 2024 году этот показатель составил 104,4%, сообщил министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Объем отгруженной продукции в регионе за прошлый год достиг 700,9 млрд руб., что на 6,5% больше по сравнению с 2023 годом. Особенно заметен рост производства текстильных изделий — в 2,9 раза, а также готовых металлических изделий — в 1,7 раза. Металлургическая отрасль показала увеличение объемов в 2,4 раза. Также отмечается положительная динамика в производстве электрического оборудования и неметаллической минеральной продукции.

В этом году промышленные предприятия региона продолжат реализацию уже запущенных проектов. Одним из ключевых станет производство нитрата калия, которое планируется начать во втором квартале 2024 года. Также продолжатся проекты по производству минеральных удобрений и полимерных трубопроводных систем.

Николай Аксенов