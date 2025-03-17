В хищение газа на 13 млн рублей на Ставрополье участвовала ОПГ

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительные заключения против двух членов ОПГ обвиняемых в краже. Они подозреваются в хищении газа у ресурсоснабжающей организации, сообщают в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Следствие установило, что один из обвиняемых создал группу для нелегального снижения объемов потребления газа. В нее вошли специалисты по приборам учета и 8 потребителей газа. Участники изменяли показания счетчиков, занижая объемы потребления, что позволяло абонентам передавать ложные данные.

Ущерб от деятельности группы составил более 13 млн руб. Для возмещения убытков на имущество обвиняемых наложены аресты. Уголовные дела направлены в Ленинский районный суд города Ставрополя для дальнейшего рассмотрения. Расследование в отношении других участников группы продолжается.

Николай Аксенов