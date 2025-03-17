Поврежденный поезд после ДТП на Ставрополье сняли с маршрута
На Ставрополье пригородный поезд Буденновск — Минеральные Воды, который 17 марта попал в ДТП, сняли с маршрута из-за повреждений. Его отбуксирует вспомогательный локомотив, сообщили агентству «Stavropol.media» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
«Состав получил повреждения, для его буксировки направлен вспомогательный локомотив. Пассажиры приняли решение продолжить поездку к месту назначения самостоятельно»,— уточнили в пресс-службе.
Как сообщал ранее «Ъ-Кавказ» в результате аварии на железной дороге погиб водитель легкового автомобиля. Машина оказалась на рельсах перед приближающимся поездом.
По информации Северо-Кавказской железной дороги, машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.