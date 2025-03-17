Поврежденный поезд после ДТП на Ставрополье сняли с маршрута

На Ставрополье пригородный поезд Буденновск — Минеральные Воды, который 17 марта попал в ДТП, сняли с маршрута из-за повреждений. Его отбуксирует вспомогательный локомотив, сообщили агентству «Stavropol.media» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«Состав получил повреждения, для его буксировки направлен вспомогательный локомотив. Пассажиры приняли решение продолжить поездку к месту назначения самостоятельно»,— уточнили в пресс-службе.

Как сообщал ранее «Ъ-Кавказ» в результате аварии на железной дороге погиб водитель легкового автомобиля. Машина оказалась на рельсах перед приближающимся поездом.

По информации Северо-Кавказской железной дороги, машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

Николай Аксенов