Младенец и 9-летний школьник пострадали в ДТП в Грачевском округе
В Грачевском округе в результате аварии пострадали 5 человек включая младенца. ДТП произошло на 35-м километре автодороги «Михайловск-Казинка-Грачевка», сообщили в Госавтоинспекции Ставрополя.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia, двигаясь со стороны села Кугульта в направлении Тугулук и не справившись с управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинулся.
«Стоит отметить, что 4-месячный ребенок находился в автомобиле без применения детского удерживающегося устройства, на руках матери»,— врио начальника отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России «Грачевский» Александр Жинкин.
Среди пострадавших также оказались 34-летний водитель, его 31-летняя пассажирка, 9-летний ребенок. Все они доставлены в больницу с различными травмами.