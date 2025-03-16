Главные новости к утру 16 марта

Президент США Дональд Трамп приказал американским вооруженным силам начать военные действия против йеменских хуситов. ВВС Соединенных Штатов нанесли удары по провинциям Сана и Саада. Минздрав движения сообщил, что как минимум 13 человек погибли, еще девять — ранены.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Они обсудили дальнейшее восстановление отношений двух стран. Господин Рубио также проинформировал Москву о начале военных действий в Йемене.

В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава Воронежской области Александр Гусев заявил об уничтожении не менее 15 беспилотников. Об отражении атаки также писал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что после протестов в Белграде в больницы попали 56 человек. 22 протестующих были задержаны. По оценке МВД страны, на митинг вышли 107 тыс. человек.