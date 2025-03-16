В Воронежской области сбили более 15 БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об атаке беспилотников на регион. По его словам, в небе над тремя районами региона уничтожено более 15 БПЛА.

В Telegram-канале Александр Гусев уточнил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.

Ранее об атаке БПЛА сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок.