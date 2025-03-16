Атака БПЛА отражена в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников. Он уточнил, что БПЛА были сбиты в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, уточнил Юрий Слюсарь в Telegram. Количество сбитых беспилотников он не назвал.

Ранее об отражении атаки БПЛА сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Над регионом сбили более 15 беспилотников. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что в результате атаки пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок.