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Коммерсантъ FM
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Атака БПЛА отражена в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников. Он уточнил, что БПЛА были сбиты в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, уточнил Юрий Слюсарь в Telegram. Количество сбитых беспилотников он не назвал.

Ранее об отражении атаки БПЛА сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Над регионом сбили более 15 беспилотников. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что в результате атаки пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок.

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