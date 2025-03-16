Еще один житель Белгородской области пострадал при атаке БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Долгое Валуйского округа с беспилотника на частный дом было сброшено взрывное устройство. Пострадала мирная жительница.

«Пострадавшую с осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что женщину отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее, по словам губернатора, БПЛА атаковал частный дом в городе Губкин. Пострадала женщина и семилетний ребенок. Их госпитализировали. Дом, попавший под удар, загорелся.