Еще один житель Белгородской области пострадал при атаке БПЛА
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Долгое Валуйского округа с беспилотника на частный дом было сброшено взрывное устройство. Пострадала мирная жительница.
«Пострадавшую с осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что женщину отпустили на амбулаторное лечение.
Ранее, по словам губернатора, БПЛА атаковал частный дом в городе Губкин. Пострадала женщина и семилетний ребенок. Их госпитализировали. Дом, попавший под удар, загорелся.
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