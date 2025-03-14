Главные новости за 14 марта. Кавказ

В курорт «Мамисон» государство инвестировало 18 млрд рублей.

В Владикавказе бездомные собаки напали на 11-летнего школьника.

В 2025 году число туристов в Карачаево-Черкесии может достичь 2,4 млн человек.

На Ставрополье выписали штраф в 200 тысяч рублей за незаконную добычу ископаемых.

После 13 лет строительства во Владикавказе открыли новый храм.

Экспорт сельхозпродукции из Ставрополья увеличится до 600 млн долларов.

Цены на некоторые препараты в аптеках выросли на 3% на Ставрополье.