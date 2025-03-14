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В курорт «Мамисон» государство инвестировало 18 млрд рублей

Государственные инвестиции в создание горнолыжного курорта «Мамисон» в Северной Осетии составили около 18 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Реализация проекта стала важным шагом для развития туризма в регионе.

Главная задача на сегодня состоит в том, чтобы подтянулся частный бизнес. Рассчитываем, что он вложит денег не меньше»,— заявил Андрей Юмшанов.

Для 2025 года запланировано завершение строительства двух горнолыжных трасс и многофункционального центра, а также благоустройство территории курорта. Также планируется строительство экодеревни на 1 тыс. мест размещения.

Николай Аксенов

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