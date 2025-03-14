Экспорт сельхозпродукции из Ставрополья увеличится до 600 млн долларов

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Ставропольского края к 2025 году достигнет 600 млн долларов. Это на 20% больше, чем в 2024 году, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Министерство отмечает, что в агропромышленном комплексе Ставрополья сохраняется высокая инвестиционная активность. В период с 2025 по 2026 годы планируется реализация около 46 крупных инвестпроектов на сумму около 45 млрд руб.

«Главным образом это зерновые культуры и мясо, активно растет доля масложировой продукции, многих напитков, в том числе нарзана, молочной продукции»,— сказал министр.

Среди проектов — строительство тепличных комплексов, мелиоративные работы, животноводство и садоводство. Эти инициативы направлены на развитие сельского хозяйства в регионе.

Николай Аксенов