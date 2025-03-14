На Ставрополье выписали штраф в 200 тысяч рублей за незаконную добычу ископаемых

В Кочубеевском округе одна из организаций, арендующих земельный участок сельскохозяйственного назначения, была оштрафована за нарушения природоохранного законодательства. Сумма взыскания составила 200 тыс. руб., об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что на территории Кочубеевского округа расположен земельный участок сельскохозяйственного назначения, на котором имеются признаки проведения работ по добыче полезных ископаемых. При этом рекультивация земельного участка не проведена»,— заявили в ведомстве.

Организация привлечена к административной ответственности и уже полностью оплатила штраф.

Николай Аксенов