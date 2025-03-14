Цены на некоторые препараты в аптеках выросли на 3% на Ставрополье

Активированный уголь, йод и корвалол в аптеках Ставрополья с начала года заметно подорожали. В сравнении с предыдущими периодами, цены на другие препараты значительно увеличились, сообщает Севкавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дротаверин (Но-шпа) увеличился на 2% и теперь стоит 411 руб. за 100 таблеток. Амоксициллин с клавулановой кислотой, дозировка 500 мг + 125 мг, подорожал на 2%, до 218 руб. за упаковку из 10 таблеток. Цена на натрия хлорид, 0,9%, 100 мл, выросла на 3% и составила 31 руб.

Среди других медикаментов, не входящих в список жизненно необходимых, также наблюдается рост цен. Например, Аскофен-П подорожал на 3%, до 63 руб. за упаковку из 10 таблеток. Цена на Меновазин увеличилась на 2%, достигнув 56 руб. за флакон объемом 40 мл.

Николай Аксенов