Власти КЧР рассчитывают в этом году на 2,4 млн туристов

В 2025 году число туристов в Карачаево-Черкесии может достичь 2,4 млн человек. Об этом сообщил министр туризма и курортов региона Расул Текеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным за 2024 год, курорты приняли более 2,25 млн туристов, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом. Прогнозируется, что в 2025 году количество гостей увеличится еще на 150 тыс.

«В 2023 году курорты "Архыз" и "Домбай" располагали номерным фондом в 7,5 тыс. гостиничных номеров. В 2024 году их количество выросло на 1 тыс. номеров. К концу 2025 года планируем, что число номеров увеличится еще на 1 тыс. Активно развиваем курорт "Домбай". За прошедший год там открыто 2 пятизвездочных отеля»,— сказал Расул Текеев.

В 2024 году в КЧР также наблюдался рост турпотока. Наибольшей популярностью пользовались горнолыжные курорты: ВТРК «Домбай-Теберда» принял 994 тыс. посетителей, а ВТРК «Архыз» — 1,073 млн человек. Туристический комплекс «Медовые водопады» зафиксировал 186 тыс. посещений.

Николай Аксенов