Главные новости к утру 14 марта

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на нефтебазе в Туапсе после атаки со стороны Украины загорелся один из резервуаров с бензином. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составляет более 1 тыc. кв. м. В тушении задействован 121 сотрудник МЧС и 39 единиц техники.

США планируют возобновить поставки Украине дальнобойных реактивных снарядов GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), пишет Reuters со ссылкой на источники. По словам двух собеседников агентства, боеприпасы были модернизованы для повышения устойчивости к российским средствам подавления GPS-сигналов.

Временные ограничения ввели на работу аэропорта Внуково, а также аэропорта Калуга, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля. Российский президент поблагодарил саудовскую сторону за посреднические усилия, включая создание условий для переговоров представителей России и США в Эр-Рияде 18 февраля.

США понимают, что у России и Украины будут свои требования в процессе урегулирования конфликта, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц. При этом, подчеркнул он, Вашингтон с «осторожным оптимизмом» смотрит на возможность достижения соглашения между Москвой и Киевом. По его словам, сейчас в Москве находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он информирует Белый дом о ходе переговоров с российскими официальными лицами.

После ожидаемого сезонного снижения в начале года в феврале спрос на ипотеку вновь растет, отмечается в обзоре ипотечного рынка «Домклик» (сервис Сбербанка) за февраль. Объем выданной Сбербанком ипотеки составил 126,2 млрд руб., что на 80% превышает январское значение.

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что готов приступить к рассмотрению законопроекта о финансировании правительства, предложенного республиканцами. По его словам, как бы ни был плох законопроект Республиканской партии, приостановка работы правительства будет еще худшим вариантом. Шатдаун, сказал господин Шумер, дал бы президенту США Дональду Трампу и миллиардеру Илону Маску «карт-бланш» на уничтожение важных государственных служб.

Объем рынка e-commerce в России в 2025 году составит 16 трлн руб., сформировав 26% розничного товарооборота, следует из базового прогноза консалтинговой компании «Яков и партнеры». Рынок вырастет на 27% против 35,5% годом ранее.