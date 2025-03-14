Лидер демократов в Сенате: шатдаун даст Трампу и Маску право разрушать госслужбы

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что готов приступить к рассмотрению законопроекта о финансировании правительства, предложенного республиканцами. По его словам, как бы ни был плох законопроект Республиканской партии, приостановки работы правительства будет еще худшим вариантом. Шатдаун, сказал господин Шумер, дал бы президенту США Дональду Трампу и миллиардеру Илону Маску «карт-бланш» на уничтожение важных государственных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер

Фото: Kent Nishimura / Reuters Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер

Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Остановка работы правительства даст Дональду Трампу и Илону Маску карт-бланш на уничтожение жизненно важных государственных служб с гораздо большей скоростью, чем они могут это сделать сейчас»,— сообщил Чак Шумер (цитата по ABC News).

Он отметил, что в случае остановки администрация президента США получит полномочия объявлять целые программы агентств и персонал «несущественными». Также шатдаун позволит отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск без гарантий их возвращения на работу, подчеркнул лидер демократов в Сенате.

Дональд Трамп ранее заявил, что в случае шатдауна на этой неделе, ответственность ляжет на Демократическую партию. Палата представителей США на заседании 11 марта одобрила продление финансирования правительства до конца сентября. Законопроект вызвал критику демократов в Конгрессе. Если документ, одобренный президентом, не будет принят до 23:59 14 марта (06:59 мск 15 марта), США столкнутся с шатдауном.

Подробнее о шатдаунах в США — в материале «Ъ» «Работать не изволите».