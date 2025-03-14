Введены ограничения на работу московского Внуково и аэропорта Калуги

Временные ограничения ввели на работу московского аэропорта Внуково, а также аэропорта Калуги, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы. Ограничения во Внуково действуют с 06:13 мск, в Калуге — с 05:25 мск. Они введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

В ночь на 14 марта работу приостанавливали аэропорты Саратова и Сочи. По информации губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, над регионом были сбиты беспилотники. О последствиях атаки не сообщалось.

Ночью также была атакована нефтебаза в Туапсе, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. После атаки со стороны Украины загорелся один из резервуаров с бензином. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составляет более 1 тыc. кв. м. В тушении задействован 121 сотрудник МЧС и 39 единиц техники.

В ночь на 11 марта над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. Еще 126 БПЛА уничтожено над Курской областью. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».