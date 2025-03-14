Уолц: США с «осторожным оптимизмом» смотрят на возможную сделку России и Украины

США понимают, что у России и Украины будут свои требования в процессе урегулирования конфликта, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц. При этом, подчеркнул он, Вашингтон с «осторожным оптимизмом» смотрит на возможность достижения соглашения между Москвой и Киевом.

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Майк Уолц

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мы испытываем осторожный оптимизм. Вы видели, как украинцы после Овального кабинета приехали в Джидду, где мы были с госсекретарем (Марко.—"Ъ") Рубио, и видели состоявшуюся сегодня (в четверг.—"Ъ") пресс-конференцию президента (РФ Владимира.—"Ъ") Путина. Конечно, у обеих сторон будут свои требования, и, конечно, обе стороны должны будут пойти на некоторые компромиссы»,— сказал господин Уолц в интервью телеканалу Fox News (цитата по ТАСС).

По словам Майка Уолца, сейчас в Москве находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он информирует Белый дом о ходе переговоров с российскими официальными лицами, отметил господин Уолц. «Он находится там и передает информацию, чтобы мы могли оценить ее, а президент Трамп — принять решение о дальнейших шагах»,— добавил он.

Президент России Владимир Путин заявил 13 марта, что Москва готова поддержать предложение о прекращении огня на Украине, если это приведет к долгосрочному миру. Ранее Украина приняла предложение США о 30-дневном перемирии на переговорах в Джидде. Вслед за этим Белый дом сообщил о планах обсудить возможность перемирия с российской стороной. Вчера вечером должны были пройти закрытые переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».