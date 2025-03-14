Reuters: США могут возобновить поставки улучшенных снарядов GLSDB Украине

США планируют возобновить поставки Украине дальнобойных реактивных снарядов GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), пишет Reuters со ссылкой на источники. По словам двух собеседников агентства, боеприпасы были модернизованы для повышения устойчивости к российским средствам подавления GPS-сигналов.

Агентство отмечает, что ранее снаряды GLSDB показали низкую эффективность из-за уязвимости к радиоэлектронной борьбе. Однако, по данным источников, за последние недели проведены успешные испытания 19 улучшенных бомб.

Поставки GLSDB на Украину могут начаться в ближайшие дни, так как в Европе уже есть запасы таких снарядов, говорят собеседники. По информации Reuters, необходимость в поставках возникла из-за того, что Украина израсходовала все дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные ей США.

GLSDB — это снаряды, разработанные компаниями Boeing (США) и Saab (Швеция). Дальность поражения — до 150 км. Представляет собой высокоточную 113-килограммовую бомбу с ракетным двигателем. Запускается из наземных пусковых установок, таких как РСЗО M270 и HIMARS.

Boeing предложил администрации США закупить у компании и поставить Украине снаряды GLSDB еще осенью 2022 года. В марте 2023 года Минобороны РФ заявило, что российские системы ПВО впервые сбили GLSDB, которым управляли украинские вооруженные силы. Власти США этого не подтвердили.

По итогу переговоров, прошедших 11 марта 2025 года, США возобновили поставки помощи и передачу разведданных. Советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц говорил, что решение «вступает в силу незамедлительно».

Подробнее о переговорах США и Украины — в материале «Ъ» «Тридцать дней без войны».