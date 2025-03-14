Путин обсудил Украину с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телфонный разговор с наследнцым принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля. Господин Путин поздравил руководство и народ королевства с началом священного для мусульман месяца Рамадан и передал наилучшие пожелания королю Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые аспекты взаимодействия в рамках ОПЕК+. Была подчеркнута важность этого формата для стабилизации глобального нефтяного рынка и поддержания баланса между спросом и предложением. Владимир Путин и наследный принц и подтвердили приверженность обеих стран выполнению обязательств в рамках соглашения.

«С учетом проведённых на территории Королевства международных контактов Мухаммед Бен Сальман отметил важность урегулирования украинского кризиса, а также выразил готовность и далее всячески способствовать нормализации российско-американских отношений»,— сказано в сообщении Кремля.

В свою очередь, российский президент поблагодарил саудовскую сторону за посреднические усилия, включая создание условий для переговоров представителей России и США в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества и подтвердили намерение развивать его в дружественном и конструктивном ключе.

Переговоры делегаций США и России в Эр-Рияде состоялись 18 февраля. Со стороны Саудовской Аравии на встрече присутствовали глава МИД страны Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. Предыдущий телефонный разговор Владимира Путина и Мухаммеда бен Сальмана состоялся 20 февраля.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».