Главные новости за 11 марта. Сочи

В 2024 году в Сочи самым часто диагностируемым ЗППП стал сифилис. Также распространены гонорея, трихомониаз, хламидиоз и герпес урогенитальный.

В Сочи воспитательницу детсада уволили после инцидента с ребенком. Родители не стали направлять жалобы в вышестоящие инстанции.

Первая декада марта 2025 года стала одной из самых засушливых в Сочи и на федеральной территории «Сириус» за последнее десятилетие.

Администрация Сочи потратит 188 млн рублей на высадку цветов. Цветочные композиции выполнят в двух стилях: регулярном и пейзажном.

Днем 11 марта, а также ночью и утром 12 марта 2025 года на территории города Сочи и федеральной территории Сириус местами ожидается туман. Видимость при этом не превысит 500 м — 1 км.

Адвокат Янины Копайгородской, супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, обжаловала заключение под стражу подзащитной.

В Лазаревском районе Сочи завершили проект модернизации системы водоснабжения. Работы проводились одновременно на пяти участках магистральных водоводов по улицам Магнитогорской, Медицинской, Центральной и Жигулевской.

Четыре авиарейса компаний «Победа» и «Аэрофлот» задержаны в аэропорту Сочи из-за закрытия московских воздушных гаваней. Ночью и утром силы ПВО нейтрализовали 69 украинских дронов над Москвой.