В Сочи в ближайшие сутки ожидается туман с видимостью около 500 метров

Днем 11 марта, а также ночью и утром 12 марта 2025 года на территории города Сочи и федеральной территории Сириус местами ожидается туман. Видимость при этом не превысит 500 м — 1 км. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Сочи», «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Сочи», «Ъ-Кубань»

Густые туманы характерны для сочинского побережье в марте-апреле из-за температурного контраста между воздухом, который начинает быстро прогреваться, и еще по-зимнему холодным морем.

В связи с предстоящим погодным явлением все городские службы работают в усиленном режиме.

Сочинцам и гостям курорта рекомендовано предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации жителям города и туристам советуют звонить по номеру 112.

Игорь Ремизов