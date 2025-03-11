В Сочи завершили масштабную реконструкцию водовода для пяти населенных пунктов

В Лазаревском районе Сочи завершили проект модернизации системы водоснабжения. Работы проводились одновременно на пяти участках магистральных водоводов по улицам Магнитогорской, Медицинской, Центральной и Жигулевской, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты устранили аварийные фрагменты сетей, восстановили элементы переключения, обеспечили защиту коммуникаций от потенциальных оползней и вернули трубопроводам исходную пропускную способность. Общая протяженность обновленных трубопроводов составила около 2 км.

Параллельно на насосных станциях «Шаумян» и «Сергей-Поле» построили дополнительные резервуары для питьевой воды суммарным объемом свыше 1,5 тыс. куб. м.

В результате инженерам удалось нормализовать подачу воды в районе Вардане, Дагомыс, Сергей-Поле и жилого комплекса «Лазурный берег», где проживает более 50 тыс. человек. Новые мощности позволят справиться с дефицитом воды в периоды пикового потребления в летний сезон.

Мария Удовик