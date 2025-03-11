Март в Сочи и Сириусе вошел в число самых засушливых

Первая декада марта 2025 года стала одной из самых засушливых в Сочи и на федеральной территории Сириус за последнее десятилетие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доктора биологических наук, сотрудника международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата университета «Сириус» Павла Силкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Осадки выпадали в количестве 4 мм только один раз — 3 марта этого года. Это одна из самых засушливых первых декад марта за последнее десятилетие»,— сообщил господин Силкин.

По словам ученого, меньше осадков наблюдалось только в 2017 году — тоже 3 марта в объеме 1 мм. Средний показатель выпадения влаги за декады последних 10 лет составил 47,6 мм с пиковыми значениями 128,5 мм в 2022 году и 103,7 мм в 2018 году.

Специалист отметил, что начало марта 2025 года в регионе оказалось более прохладным и сухим по сравнению с большинством аналогичных периодов последнего десятилетия. Период характеризуется плавным монотонным возрастанием средних дневных и ночных температур. Максимальная дневная температура достигала +15 градусов 9 марта.

Среднесуточная температура первой декады марта в 2025 году составила +5,3 градуса, что является одним из наименьших показателей за последние 10 лет. Этот результат близок к аналогичным значениям в 2021 (+5,1) и 2022 (+5,5) годах. В остальные годы среднесуточная температура превышала +7 градусов, достигая максимумов в 2016 (+15) и 2020 (+14,9) годах.

Средняя температура первой декады марта за последнее десятилетие в Сочи и Сириусе составила +9,6 градуса, что на 4,3 градуса выше текущего среднего показателя. Господин Силкин подчеркнул, что общая динамика температуры за последние 10 лет имеет циклический характер.

«В целом наблюдается тренд на уменьшение температуры первых декад марта, и с этой точки зрения прохладная декада 2025 года вполне вписывается в наблюдаемую тенденцию, так как предыдущие два года имели более высокие среднесуточные температуры в пределах +9,4 градуса в 2024 году и +9,6 градуса в 2023 году»,— пояснил ученый.

Мария Удовик