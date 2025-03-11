Защита обжаловала заключение под стражу жены экс-мэра Сочи

Адвокат Янины Копайгородской, супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, обжаловала заключение под стражу подзащитной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елизавету Меткину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Да, жалобу подали»,— сообщила адвокат.

Мещанский суд Москвы на прошлой неделе изменил меру пресечения Янине Копайгородской. Решением суда она будет находиться в СИЗО до мая 2025 года. Ранее фигурантка находилась под домашним арестом. По версии следствия, жена экс-мэра Сочи пыталась оказать давление на свидетеля по уголовному делу в отношении нее и супруга.

Супругам Копайгородским предъявлены обвинения по четырем эпизодам ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело касается хищения двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб.

Кроме того, МВД возбудило второе уголовное дело против супругов Копайгородских по ст. 290 и 291 УК РФ (получение и посредничество в получении взятки). Бывший глава курорта подозревается в получении через жену взятки от бизнесмена в особо крупном размере.

По данным следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский при посредничестве супруги получил от предпринимателя из Сочи взятку в особо крупном размере. Она выражалась в оказании услуг имущественного характера на сумму свыше 43 млн руб. и сопровождалась вымогательством. Взамен чиновник обязался создать коммерсанту благоприятные условия для развития бизнеса и оказывать покровительство.

Супруги Копайгородские не признают свою вину.

Алексей Копайгородский возглавил администрацию Сочи в сентябре 2019 года. До этого экс-глава курорта занимал пост вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В мае 2024 года покинул должность мэра в связи с переходом на новое место работы.

Мария Удовик