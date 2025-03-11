В Сочи воспитательницу детсада уволили после инцидента с ребенком

Педагог детского сада №121 в Сочи с 10 марта освобождена от должности после инцидента с воспитанницей. Об этом сообщает «"КП"-Кубань» со ссылкой на МЦУ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации МЦУ, руководство дошкольного учреждения рассмотрело ситуацию после получения сведений о происшествии. Сотрудница принесла извинения родителям девочки, которые были приняты. Родители не стали направлять жалобы в вышестоящие инстанции.

«Тем не менее воспитатель освобождена от должности и с 10 марта не работает в указанном детском саду»,— отметили представители МЦУ Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники СКР по Краснодарскому краю проводят проверку по факту инцидента в одном из детских садов Адлерского района Сочи. Основанием для этого послужили сообщения, размещенные в социальных сетях, о том, что воспитатель ясельной группы применяет физическое насилие в отношении детей.

Мария Удовик