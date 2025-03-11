Гордума Ростова выбрала экс-замгубернатора Александра Скрябина главой города

Гордума Ростова-на-Дону избрала Александра Скрябина главой города. Избрание проходило путем открытого голосования в ходе внеочередного заседания Думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

За то, чтобы Александр Скрябин стал главой Ростова, депутаты проголосовали единогласно. Соответственно, конкурировавший с ним за должность градоначальника Виталий Золотухин не получил поддержки ни одного депутата.

До этого дня Александр Скрябин был исполняющим обязанности главы Ростова. Ранее он работал первым заместителем губернатора Ростовской области.

Виталий Золотухин является заместителем директора департамента имущественно-земельных отношений Ростова.

Выборы нового ростовского градоначальника состоялись после того, как Алексей Логвиненко досрочно ушел с этой должности 28 января.

Сергей Иванов