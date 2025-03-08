Блогер Александра Митрошина признала вину в уклонении от налогов
Блогер Александра Митрошина, задержанная по делу о легализации доходов в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), признала вину в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По информации следствия, фигурантка заработала более 127 млн руб, уклоняясь от налоговых обязательств. Часть средств якобы могла быть легализована через покупку элитной недвижимости в центре Москвы.
Согласно данным СМИ, речь может идти о трехкомнатных апартаментах площадью до 111 кв. м, расположенных в 700 м от Кремля. Стоимость объекта оценивается примерно в 150 млн руб.
Александру Митрошину задержали накануне в аэропорту Сочи. Днем 8 марта стало известно, что блогера доставили в СК России по Москве.