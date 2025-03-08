В СК Москвы доставили задержанную на Кубани Александру Митрошину

Блогера-миллионника Александру Митрошину, задержанную 7 марта в Краснодарском крае, доставили в столичное следственное управление по Южному административному округу. Об этом сообщает пресс-служба Главного СУ СК России по Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александры Митрошиной Фото: Telegram-канал Александры Митрошиной

Александру Митрошину, известную также как «Матерь Бложья», подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, блогер получила свыше 127 млн руб., уклоняясь от налоговых обязательств. Часть этих денег она впоследствии якобы легализовала через приобретение недвижимости в Москве.

Согласно информации СМИ, речь может идти о трехкомнатных апартаментах площадью до 111 кв. м в центре столицы, находящихся всего в 700 м от Кремля. Стоимость объекта оценивается примерно в 150 млн руб.

Сейчас сотрудники следственного комитета проводят с задержанной необходимые процессуальные действия.

Нурий Бзасежев