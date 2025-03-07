На Кубани задержали блогера Александру Митрошину

В Краснодарском крае задержали блогера Александру Митрошину в рамках расследования уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации СКР, Александру Митрошину в ближайшее время доставят в Москву для проведения допроса.

Следствие полагает, что блогер получила свыше 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов. По версии правоохранительных органов, часть этих средств была легализована путем приобретения недвижимости в столице.

Алина Зорина