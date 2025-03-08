Главные новости за 8 марта. Кубань, Крым, Адыгея

На юге России, включая Кубань, более 60% жилья оформляется на женщин. Эксперты отмечают, что значительная часть сделок осуществляется через ипотечные программы, при этом у мужчин, как правило, кредитная история хуже, чем у женщин.

Кубань также вошла в список регионов РФ с высокой бизнес-активностью женщин.

Кубанские медики разработали ИИ для выявления патологий у младенцев. Процесс диагностики включает несколько этапов.

В СК Москвы доставили задержанную в Краснодарском крае блогера Александру Митрошину. Ее подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Кубани и Адыгеи. Режим повышенной опасности продлится с 8 до 11 марта.

Сайт гордумы и администрации Новороссийска подвергся хакерской атаке. Подробности о причинах происшествия пока не разглашаются.

Кабмин упростил получение детских пособий для временно переселенных из прифронтовых регионов. Среди прочего, новые правила касаются жителей Республики Крым и Краснодарского края.