Кубань вошла в список регионов РФ с высокой бизнес-активностью женщин

Кубань вошла в число российских регионов с наибольшей долей женщин-предпринимателей, а Краснодар занял место в пятерке городов-лидеров по активности жительниц на нишевых маркетплейсах, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на совместное исследование Flowwow и Модульбанка.

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По данным аналитики, каждая четвертая представительница бизнеса работает в Москве, каждая десятая — в Санкт-Петербурге. Помимо Кубани, высокую предпринимательскую активность женщин демонстрируют Московская, Новосибирская и Свердловская области.

«При этом на нишевых маркетплейсах лидерами после столиц стали Краснодар, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Самара»,— указывает издание.

Более 70% предпринимательниц в России предпочитают формат ИП. Основной сферой деятельности остается розничная торговля. На втором месте находится строительство и сопутствующие работы (8,2%), на третьем — образование, включающее как детское, так и дополнительное профессиональное обучение.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае более 60% жилья оформляется на женщин. Как отметила директор по продажам «Инсити девелопмент» Ксения Гагарина, значительная часть сделок осуществляется через ипотечные программы, при этом у мужчин, как правило, кредитная история хуже, чем у женщин, что делает их менее привлекательными заемщиками для банков.

Нурий Бзасежев