Кабмин упростил получение детских пособий для временно переселенных из Крыма

Правительство России упростило получение единого пособия на детей для граждан, временно переселенных из семи приграничных регионов, включая Крым. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Новые правила касаются жителей Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Пособие для таких семей будет назначаться на шесть месяцев.

Согласно документу, семьи смогут получать выплаты даже при превышении прожиточного минимума, если родители зарегистрированы как безработные. При оценке нуждаемости не учитывается имущество, находящееся в собственности переселенцев и расположенное на территориях, с которых они были эвакуированы.

Кабмин также рекомендовал региональным властям, принявшим решение о временном отселении россиян, в течение пяти дней направить в Социальный фонд РФ перечни территорий, откуда эвакуированы граждане, с указанием сроков действия такого решения.

Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования.

Анна Гречко