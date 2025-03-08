МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Кубани и Адыгеи

МЧС России по Кубани объявило штормовое предупреждение об угрозе схода лавин в горных районах Кубани и Адыгеи. Режим повышенной опасности продлится с 8 до 11 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 23.mchs.gov.ru Фото: 23.mchs.gov.ru

По данным министерства, повышенная лавиноопасность действует с 18:00 8 марта до 18:00 11 марта на территории региона, за исключением Сочи. Спасатели призывают население соблюдать бдительность и воздержаться от выходов в горы при неблагоприятных погодных условиях, особенно во время снегопадов.

В конце февраля в Сочи произошла трагедия — 24 февраля на склоне горы Аибга в балке Глубокая снежная лавина снесла инструктора по фрирайду.

Нурий Бзасежев