Кубанские медики разработали ИИ для выявления патологий у младенцев

Специалисты Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) создали программу для выявления пороков центральной нервной системы у плода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Интеллектуальная система поддержки принятия решений сможет обработать и проанализировать информацию о наличии отклонений в нервной системе плода при формировании диагноза. Проект реализуется в рамках государственной программы "Приоритет 2030"»,— отметил министр.

Процесс диагностики включает несколько этапов. Вначале происходит сбор и обработка данных при обследовании беременной. Затем искусственный интеллект анализирует полученные ультразвуковые снимки, выделяет контуры головки плода и основных анатомических структур, после чего определяет возможные аномалии в развитии нервной системы.

Ректор КубГМУ Сергей Алексеенко подчеркнул, что инновационная технология поможет уменьшить количество нераспознанных пороков развития плода, что приведет к снижению показателей младенческой смертности. Также разработка сократит время диагностики сложных патологий.

Сейчас система находится на стадии доработки. Ученые планируют расширить функционал технологии для обнаружения пороков не только нервной системы, но и сердца, брюшной полости и мочевыделительной системы.

Нурий Бзасежев