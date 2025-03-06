Минобороны Франции: Париж продолжит делиться с Киевом разведданными

Франция продолжает делиться с Украиной данными разведки, заявил министр обороны страны Себастьен Лекорню. Он сказал об этом на фоне прекращения военной поддержки ВСУ со стороны США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Harry Nakos / AP Фото: Harry Nakos / AP

«Наша разведка суверенна. Более долгое время ушло на ее укрепление в последние годы, но преимущество в том, что мы это сделали действительно с помощью собственных возможностей. Так что да, у нас есть разведывательные ресурсы, которые мы предоставляем украинцам»,— сказал господин Лекорню в эфире радиостанции France Inter (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 5 марта, стало известно, что власти США перестали предоставлять Украине разведданные, эту информацию подтвердил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Позже стало известно, что приостановка касается только той информации, которую ВСУ используют для нанесения ударов вглубь российской территории.

4 февраля президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Решение затронуло все поставки американского вооружения, включая то, которое уже находится на самолетах, кораблях или ждет отправки на Украину из Польши. Белый дом принял это решение после скандальной встречи 28 февраля в Белом доме господина Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не исключает, что помощь Киеву будет восстановлена,— это произойдет в случае, если стороны продолжат переговоры о соглашении по полезным ископаемым.

Подробности — в материале «Ъ».