Песков: прекращение военной помощи США может сподвигнуть Киев к миру

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина получала наибольшую долю вооружений из США. По его мнению, приостановка поставок может стать наилучшим вкладом в дело мира.

«Безусловно, еще предстоит узнать детали. Но если это соответствует действительности, то это решение, которое действительно может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Накануне Белый дом США подтвердил приостановку поставок военной помощи Украине. В ЕС считают, что без помощи со стороны Вашингтона у украинской армии хватит оружия, чтобы сражаться до лета. По данным The Wall Street Journal, Киев может лишиться некоторых самых современных вооружений, в том числе систем ПВО.

Отношения двух стран ухудшились после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Его встреча с Дональдом Трампом переросла в спор, а затем досрочно прекратилась из-за разных позиций по российско-украинскому конфликту. На этом фоне Франция и Великобритания выдвинули свой план урегулирования, который предусматривает продолжение военной поддержки Украины.

Подробности — в публикации «Ъ» «Украине предложили полумирие».