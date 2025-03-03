Главные новости за 3 марта. Воронеж, Тамбов, Белгород, Курск

Защита ректора ВГУ Ендовицкого просит рассмотреть его дело в другом регионе.

Футбольное поле в Воронеже построит местное ООО «ПСТ сервис» за 93 млн руб.

Тамбовские следователи возбудили дело о реконструкции филармонии.

В Белгородской области ранены два жителя из-за атаки ВСУ.

Хинштейн назвал саботажем продолжение застройки леса корпорацией развития.

Врио первого вице-губернатора Белгородской области назначен Илья Пономарев.

«Белогорье» победило красноярский «Енисей» в матче Суперлиги.

На ремонт воронежских дорог в 2025 году выделят еще 2 млрд руб.