ФСБ задержала в Воронеже россиянина, подозреваемого в госизмене

Сотрудники ФСБ России задержали в Воронеже россиянина 1991 года рождения, подозреваемого в госизмене (ст. 275 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в 2024 году подозреваемый установил контакт с представителем Службы безопасности Украины. «Действуя из корыстной заинтересованности, посредством иностранного мессенджера передал иностранной разведке сведения о деятельности режимного военного объекта, которые могут быть использованы против вооруженных сил Российской Федерации»,— рассказали в ведомстве.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В начале февраля Воронежский облсуд признал трех человек виновными в госизмене и приговорил их к 14–18 годам колонии строгого режима.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова