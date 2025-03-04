К лету в Воронеже могут создать четыре причала для речного транспорта

В Воронеже к лету могут появиться четыре плавучих причала для прогулочных катеров — в районе Чернавского моста, смотровой площадки второй очереди Петровской набережной, в парках «Алые паруса» и «Дельфин» на левом берегу. Об этом сообщили в облправительстве по итогам заседания координационного совета по развитию внутреннего водного транспорта в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Директор МБУ «Туристско-информационный центр Воронежа» Екатерина Шрамко рассказала, что в этом году планируется организовать два туристических маршрута и одну дестинацию (место назначения туристического путешествия) на акватории Воронежского водохранилища. Маршрут «Большое кольцо» объединит территорию «Червленого Яра» (подразделение Воронежского зоопарка на окраине Левобережного района) и санатория имени Горького. А в «Малое кольцо» войдет зона между Северным и Вогрэсовским мостами. По этим маршрутам хотят организовать экскурсии для самостоятельных и организованных групп туристов.

Замминистра промышленности и транспорта Максим Захаров предложил создать пересадочные транспортные узлы на набережной Максима Горького, улице Добролюбова и Адмиралтейской площади. Министр предпринимательства и туризма Геннадий Швырков рассказал, что в этом году для создания некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры на Воронежском водохранилище и реке Дон планируется привлечь федеральные субсидии и средства частных инвесторов.

Перевозки по водохранилищу в облцентре планировалось начать сначала летом 2023 года, затем — весной 2024-го. Источник из окружения бизнесмена, реализующего проект, рассказывал «Ъ-Черноземье», что одна из причин задержки в слишком долгом оформлении документов для тестирования первого речного трамвая.

В апреле 2023 года в гордуме Воронежа был представлен проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2041 года. Тогда обсуждался водный транспорт для туристических прогулок. Из проекта программы следовало, что до 2030 года может быть построено девять причалов, чтобы короткие маршруты связали оба берега водохранилища. На каждой пристани ждать транспорт придется 30–60 минут, а для организации такого движения необходимы небольшие суда, предполагали авторы проекта. Сезон навигации в Воронеже был обозначен с 15 апреля по 1 ноября. В проекте могли поучаствовать частные перевозчики, но прогнозировать пассажиропоток чиновники не стали.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Это некая фантазия».

Алина Морозова