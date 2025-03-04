Гражданин РФ получил 20 лет за подготовку к диверсии в Белгородской области

Белгородский областной суд признал гражданина РФ виновным в государственной измене, подготовке диверсии и приобретении взрывчатки (ст. 275, 281 и 222.1 УК РФ). Как рассказали «Ъ» в пресс-службе регионального управления ФСБ, которое возбудило и расследовало уголовное дело, ему назначено 20 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тыс. руб. Первые три года осужденному предстоит пробыть в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил.

В суде установлено, что подсудимый по заданию украинских спецслужб незаконно приобрел взрывное устройство и планировал совершить подрыв техники и личного состава вооруженных сил РФ, дислоцирующихся в Белгородской области. Оперативники ФСБ задержали его с поличным, когда у него при себе был сверток с взрывчатым веществом.

Сегодня стало известно, что в соседней с Белгородской Воронежской области был задержан гражданин России по подозрению в государственной измене. Как сообщили в ФСБ, он собирал для Службы безопасности Украины сведения о военных объектах.

Сергей Толмачев