Петропавловский район Воронежской области возглавит Владимир Лаптиев
С 5 марта к обязанностям главы Петропавловского района Воронежской области приступит Владимир Лаптиев. Его избрали на сегодняшнем заседании районного совета депутатов. Об этом сообщили в местной администрации.
Владимир Лаптиев
Фото: администрация Петропавловского района Воронежской области
В правительстве региона «Ъ-Черноземье» рассказали, что на должность также претендовал замглавы района — руководитель отдела по образованию и молодежной политике Николай Овсянников. Однако депутаты единогласно поддержали кандидатуру господина Лаптиева.
С июня по ноябрь 2024 года муниципалитетом руководил Евгений Гончаров. Он ушел в отставку «в связи с личными обстоятельствами». До этого был региональным министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок.
С ноября райадминистрацией в статусе и.о. руководила замглавы Людмила Нестеренко, которая работает на этом посту более 14 лет.