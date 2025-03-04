Петропавловский район Воронежской области возглавит Владимир Лаптиев

С 5 марта к обязанностям главы Петропавловского района Воронежской области приступит Владимир Лаптиев. Его избрали на сегодняшнем заседании районного совета депутатов. Об этом сообщили в местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Лаптиев

Фото: администрация Петропавловского района Воронежской области Владимир Лаптиев

Фото: администрация Петропавловского района Воронежской области

В правительстве региона «Ъ-Черноземье» рассказали, что на должность также претендовал замглавы района — руководитель отдела по образованию и молодежной политике Николай Овсянников. Однако депутаты единогласно поддержали кандидатуру господина Лаптиева.

С июня по ноябрь 2024 года муниципалитетом руководил Евгений Гончаров. Он ушел в отставку «в связи с личными обстоятельствами». До этого был региональным министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

С ноября райадминистрацией в статусе и.о. руководила замглавы Людмила Нестеренко, которая работает на этом посту более 14 лет.

Алина Морозова