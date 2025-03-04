В воронежском ЖК «Донские просторы» может появиться многоэтажка почти за 700 млн

Воронежское ООО СЗ «Орион» заявило проект 17-этажного дома на улице Историка Костомарова, 46/4 в облцентре (секции два и три). Стоимость строительства МКД оценивается в 693 млн руб. Генподрядчиком выступает местное ООО «Стройиндустрия» Тамары Сидоровой, следует из проектной декларации. Высотка станет частью жилого комплекса «Донские просторы», в который уже входят четыре многоэтажки, построенные «Орионом» с 2019 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из проектной декларации Фото: из проектной декларации

На участке площадью 14,3 тыс. кв. м, принадлежащем застройщику, может появиться двухподъездный дом. Под жилые помещения в нем отводится 10,3 тыс. кв. м, еще 3,2 тыс. кв. м предусмотрено для нежилых, которые разместятся на первом этаже.

В доме хотят обустроить 158 квартир — 64 трехкомнатных, 62 однокомнатных и 32 двухкомнатных. На придомовой территории предусмотрено наличие одной детской, двух спортивных и одной мусорной площадок. Также запланировано 36 гостевых машино-мест на ней и 400 вне нее. Территорию озеленят и благоустроят с помощью высадки клена, кизильника, елей.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года. Квартиры в нем будут продавать с использованием эскроу-счетов.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Орион» было зарегистрировано в Воронеже мае 2010 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 40 млн руб. Гендиректор — Сергей Васильченко. Контролирует общество Иван Семенов. В 2004 году он учредил в Воронеже ООО «Промышленно-строительную компанию (ПСК)» с видом деятельности в области архитектуры. Выручка СЗ «Орион» в 2023 году составила 835 млн руб. (62%) прибыль — 79 млн руб. (+4%).

Анна Швечикова