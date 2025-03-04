Никита Чеботарев покидает пост руководителя пресс-службы мэрии Воронежа

С 5 марта пост руководителя управления информации мэрии Воронежа покидает Никита Чеботарев, занимавший его с ноября 2018 года. Исполнять обязанности главы ведомства будет его заместитель Ирина Науменко. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Чеботарев возглавлял пресс-службу мэрии Воронежа с ноября 2018 года

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа Никита Чеботарев возглавлял пресс-службу мэрии Воронежа с ноября 2018 года

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

Господин Чеботарев принял такое решение в связи с состоянием здоровья. «Это давнее решение, некоторые редакции СМИ о нем знают еще с прошлой осени. Да и в принципе оно перезревшее — запоздало почти на год, так уж сложились обстоятельства тогда. Сейчас оно будет реализовываться не совсем так, как подразумевалось изначально, но и рак в четвертой стадии я себе вообще не планировал»,— рассказал уже экс-чиновник в своем Telegram-канале.

Бывший руководитель городской пресс-службы добавил, что в ближайшее время будет восстанавливаться после операции. «Его опыт и навыки востребованы в муниципалитете, ожидаем, что по мере восстановления Никита Михайлович сможет вернуться к службе на другом функционале»,— добавил мэр.

Кроме того, накануне должность руководителя управления ЖКХ в горадминистрации по собственному желанию покинул экс-глава Грибановского района Воронежской области Вячеслав Мамаев. Он возглавлял ведомство с апреля 2024 года. Теперь будет работать в управлении делами мэрии. Врио руководителя управления назначен Игорь Черенков.

Также ушел в отставку директор МКУ «Безопасный город» Владимир Колчин. Он занимал эту должность с 2014 года. Главой учреждения назначен Роман Образцов, который ранее был замдиректора там же.

Алина Морозова