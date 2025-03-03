Расследование о взятках вице-премьера Чувашии и иск к экс-заместителю МВД Татарстана

В Чувашии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера республики Павла Данилова и экс-руководителя Ипотечной корпорации республики Алексея Антонова. По версии следствия, с августа 2022 года по март 2024 года Павел Данилов получал лично и через посредника Алексея Антонова взятки на общую сумму 50,5 млн руб. от представителя двух коммерческих организаций.

В суде Ново-Савиновского района рассмотрят иск к экс-замминистру МВД по Татарстану. В материалах суда значится, что иск прокуратуры связан с обращением в доход государства движимого и недвижимого имущества на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В Марий Эл будут выплачивать 1 млн руб. приезжим работникам культуры. Выплаты будут предоставлять переехавшим в населенные пункты республики с населением до 50 тыс. человек по программе «Земский работник культуры».

Из Татарстана в зону СВО мобилизовалось и по контракту отправилось 39 тыс. человек. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

В Кукморском районе Татарстана изымут земельный участок площадью 913 кв. м для реконструкции автомобильной дороги регионального значения Верхний Кумор — Студеный Ключ. Проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

На 75-м году жизни 1 марта 2025 года ушел из жизни доктор геолого-минералогических наук, профессор, главный геолог — заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» Раис Хисамов.

В Казани планируется проведение капитального ремонта подземного пешеходного перехода у торгового центра «Кольцо». Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после смерти спортсмена в больнице города Чебоксары.

В Чувашии в рамках нацпроекта «Семья» проведут капремонт Урмарской муниципальной центральной библиотеки и обновят фасад Порецкого районного дворца культуры за 75,8 млн руб.

В Татарстане за три дня 41,5 тыс. человек установили самозапрет на выдачу кредита. Подобная услуга стала доступна на портале Госуслуг с 1 марта 2025 года. Для того чтобы подать подобную заявку, человеку необходимо авторизоваться на портале и в соответствующем разделе выбрать полный либо частичный запрет на выдачу кредитов.

Дарья Сайфиева