За 75 млн рублей в Чувашии обновят библиотеку и дворец культуры по нацпроекту

В Чувашии в 2025–2026 годах в рамках нацпроекта «Семья» проведут капремонт Урмарской муниципальной центральной библиотеки и обновят фасад Порецкого районного дворца культуры за 75,8 млн руб. Постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов региона.

«Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики», — говорится в документе.

Соответствующее постановление Кабмина Чувашии подписал глава республики Олег Николаев.

По сообщению Минкультуры Чувашии, всего на модернизацию указанных объектов культуры из федерального бюджета выделено 75,8 млн руб.

Артём Дергунов