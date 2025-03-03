Из Татарстана в зону СВО мобилизовалось и по контракту отправилось 39 тыс. человек
Из Республики Татарстан в зону проведения спецоперации с начала ее проведения как в рамках частичной мобилизации, так и по контракту отправились около 39,2 тыс. человек. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«По этому году тоже идем с перевыполнением, плановые задания отрабатываем», — сказал господин Минниханов.
По словам главы республики, в прошлом году контракты с Минобороны заключили 12,95 тыс. человек, что позволило перевыполнить установленный план.