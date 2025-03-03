Скончался главный геолог компании «Татнефть» Раис Хисамов

На 75-м году жизни 1 марта 2025 года ушел из жизни доктор геолого-минералогических наук, профессор, главный геолог — заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» Раис Хисамов. Об этом сообщает пресс-служба академии наук Республики Татарстан.

Под руководством и личном участии Хисамова было реализовано множество научных проектов по направлениям геологоразведочных работ, технологий разработки нефтяных месторождений, которые оказали большое влияние на укрепление позиций компании «Татнефть».

С его участием проводились работы по совершенствованию методики поисков залежей нефти и газа не только на территории Татарстана, но и за ее пределами, а именно в Сирии и Ливии.

Артём Дергунов